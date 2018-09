​P.F. Selección Peruana: 'A Gallese no le pesará atajar en Boca Juniors'

La posibilidad de que Pedro Gallese se convierta en jugador de Boca Juniors ha sonado con fuerza esta semana, el portero de la selección peruana se encuentra en la mira del cuadro xeneize, incluso los directivos del equipo argentino ya se han puesto en contacto con sus pares de Tiburones Veracruz para la llegada del número '1'.

Hecho para el puesto

A raíz de toda esta ola de rumores con su arribo a la Bombonera el medio celeste 'ataque futbolero' decidió tomar acción y contactó a Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana y que conoce muy bien a Pedro Gallese.

'Más estrés que representar a un país en la cancha de Boca Juniors contra Argentina, no hay. A Pedro Gallese no le va a pesar atajar en Boca', aseguró rotundamente uno de los brazos en los que se apoya Ricardo Gareca durante todo su periodo al frente de la selección peruana.

Otro que se refirió al tema fue el mismo protagonista de la historia, Pedro Gallese aceptó que Boca Juniors a demostrado interés en tenerlo en sus filas, pero que todo viene siendo manejado por el club mexicano al que pertenece y su representante.

'Para mí es un orgullo que Boca Juniors me ponga en carpeta. Antes sonaba con otros arqueros, pero al final quedó Andrada y tuve que seguir en lo mío, jugando en mi club y entrenando para llegar al Mundial. Para mí no es un problema(lo económico). Eso lo ve mi representante y le he dicho que no es un problema. Que se converse bien y todo sea transparente', dijo Pedro Gallese en referencia al tema cuando fue consultado por TyC Sport.