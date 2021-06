En 4 partidos como titular, Gianluca Lapadula demostró que hoy, es el titular de la selección peruana. El delantero anotó y asistió en el empate entre Perú y Ecuador por el Grupo A de la Copa América Brasil 2021. Lapadula fue elegido por la Conmebol como el mejor jugador del partido, además de ser elogiado por los hinchas nacionales.

Para el periodista Peter Arévalo, Gianluca Lapadula es el delantero titular de la selección peruana y Paolo Guerrero pasa a ser alternativa: “Gianluca Lapadula es el titular hoy. Hoy Paolo Guerrero es una alternativa. Lo argumentaré. En su momento a Paolo le dije que era el mejor 9 que vi en mi vida. Pero hoy el momento es de Lapadula. Estamos hablando del delantero titular de la selección peruana”.

¿Lapadula o Guerrero? Encendido debate en #ESPNFCPerú sobre quién debe ser el "9" titular en el equipo de Gareca. pic.twitter.com/01LwaqfnjD — ESPN Perú (@ESPNPeru) June 23, 2021

“Gianluca Lapadula le está otorgando alternativas distintas que no se la daban. Con Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Yoshimar Yotún realizaban un servicio largo para Paolo. Hoy, Lapadula marca situaciones que no había. Vino a incorporar alternativas que Perú no tenía”, agregó Peter Arévalo.

Casi al término del partido, Gianluca Lapadula fue cambiado por Santiago Ormeño, delantero peruano de ascendencia mexicana que suma su segundo encuentro con la Blanquirroja. Ante Colombia también tuvo algunos minutos.

Minutos después del pitazo final, Lapadula usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los hinchas peruano. El delantero escribió: “Hemos conseguido un empate importante que nos permite la calificación. Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con la blanquirroja”.