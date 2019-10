"Es la gran oportunidad para que Benavente demuestre que está hecho para la selección peruana" | VIDEO

Christian Cueva y André Carrillo son dos de las grandes ausencias de la selección peruana luego de la convocatoria anunciada por Ricardo Gareca, previo a los duelos ante Colombia y Chile en la fecha FIFA de noviembre. Peter Arévalo, panelista de Fox Spors Radio Perú, dio su opinión acerca de estas ausencias y mencionó a Cristian Benavente.

"Hay dos ausencias que sí llaman la atención, no porque estén jugando y no se les haya convocado de manera inmerecida. El tema de Carrillo pasa por su nivel, no ha podido encontrar el nivel que lo encumbró como el mejor jugador de Perú en el Mundial y Cueva sus constantes indisciplinas y falta de continuidad en Santos ha tenido como consecuencia que Ricardo Gareca haya decidio no tenerlos en cuenta en esta convocatoria ante Colombia y Chile", indicó Peter Arévalo sobre las ausencias de André Carrillo y Christian Cueva.

EL ANÁLISIS DE LA CONVOCATORIA#FOXSportsPeru | @Arevalosport12 opina sobre las ausencias de André Carrillo y Christian Cueva y la presencia de Cristian Benavente. pic.twitter.com/BIpR3IwrAl — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 31, 2019

Además, destacó que "Es la gran oportunidad para que Cristian Benavente, de una vez por todas, demuestre que está hecho para la selección y pueda ganarse un lugar en el equipo de todos. Hay mucho expectativa por ver qué es lo que puede realizar Cristian Benavente en lugar de Christian Cueva", sentenció Arévalo.

Cristian Benavente retornará a la selección peruana luego de un año de ausencia, siendo la última vez que fue convocado justamente en la fecha FIFA de noviembre pero en el 2018, cuando la 'Bicolor' cayó ante Ecuador y Costa Rica.

