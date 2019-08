Pese a no ser tomado en cuenta: Christian Cueva regresa a los entrenamientos en Santos | VIDEO

Christian Cueva pasó algunos días en nuestro país debido a un viaje de emergencia. El jugador de Santos fue liberado sin ningún inconveniente y este jueves se ha reincorporado a las prácticas bajo el mando de Jorge Sampaoli. Eso sí, 'Aladino' tiene pocas -o nulas- chances de jugar en el 'Peixe' luego de que Paulo Autuori comunicara en conferencia de prensa que el volante de la selección peruana ya no estaba en los planes del club.

Según informa Globoesporte, Christian Cueva volverá a quedar fuera de la lista de convocados de Santos para enfrentar a Cruzeiro este fin de semana en el Mineirao. El 'Peixe' es el líder del campeonato con 32 unidades, 4 puntos por encima de su más cercano perseguidor y buscará una nueva victoria en el Brasileirao.

Um pouco do treino físico do elenco por aqui. Atividade com bola no poderá ser vista pela imprensa. pic.twitter.com/jjxtcsOKbO