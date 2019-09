Assistir Brasil x Perú AO VIVO: transmissao online, horario, escalação do amistoso da seleção

Siga Peru x Brasil AO VIVO | VEJA A DATA DA FIFA AQUI AO VIVO | Assista ao minuto a minuto da partida entre a seleo peruana e a seleo brasileira que enfrentam hoje tera-feira, 10 de setembro, a partir das 22h (horário do Peru). O amistoso internacional será disputado na cidade de Los Angeles no Memorial Coliseum. Aqui voc também pode ver mais detalhes minuto a minuto (elbocon.pe).

Peru x Brasil Veja os alinhamentos:

Peru: Pedro Gallese, Luis Advincula, Carlos Zambrano, Andreson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Pedro Aquino, Gabriel Costa, Edison Flores e Raúl Ruidíaz

Brasil: Ederson, Fágner, Marquinhos, Milito e Alex Sandro; Allan, Casemiro e Coutinho; David Neres, Firmino e Neymar.

Arbitragem: o trio de arbitragem é americano. Jair Marrufo apita, auxiliado por Frank Anderson e Corey

A seleo nacional peruana com Ricardo Gareca realiza seu segundo exame com vistas ao início das eliminatórias do Catar para 2022. Após cair por 1 a 0 contra o Equador, o elenco de duas cores precisa jogar melhor em Los Angeles para ter uma idéia melhor o que pode ser visto em maro de 2020.

Infelizmente, para esta partida internacional, o Peru no poderá contar com o seu artilheiro Paolo Guerrero, que solicitou permisso para disputar alguns compromissos importantes com seu clube internacional em Porto Alegre.

Peru X Brasil | Christian Cueva ao banco: a grande novidade nos onze de Ricardo Gareca:

Outra das novidades que a equipe peruana apresentará para o duelo nesta tera-feira, 10 de setembro, nos Estados Unidos, será a incluso de Pedro Aquino com Yoshimar Yotún e Renato Tapia. Ou seja, haverá uma mudana de sistema nos onze do 'bicolor'.

Além disso, Carlos Zambrano entra em defesa de Anderson Santamaría e Yoshimar Yotún, que perdeu o duelo contra o Equador por suspenso, irá para Christofer Gonzales no meio-campo.

Peru X Brasil | Horários no mundo para assistir ao jogo:

Perú | 22:00 horas

Brasil | 00:00 horas (Míercoles)

Ecuador | 22:00 horas

Estados Unidos (New Jersey) | 23:00 horas

Estados Unidos (Chicago) | 22:00 horas

Estados Unidos (Los Ángeles)| 20:00 horas

México | 22:00 horas

Colombia | 22:00 horas

España (viernes 6) | 05:00 horas

¿Recuerdas el último gol de nuestra @SeleccionPeru en Estados Unidos? Fue en el Red Bull Arena de New Jersey, donde enfrentaremos a , y así se vivió. ¿Te lo vas a perder? ¡Sigamos siendo la #MejorHinchadaDelMundo! Adquiere tus entradas aquí https://t.co/vuPUMPrDHP pic.twitter.com/jcjd7nbTz6 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) August 30, 2019

Peru X Brasil Canais e aplicativos para voc no perder o jogo

1. Goal Peru Mobile e Movistar Sports Live: Nesta aplicao, voc pode assistir aos jogos da seleo peruana, além de assistir aos duelos ao vivo e ao vivo da Liga 1 e Liga 2 Movistar.

2. beIN SPORTS: Canal de sinal internacional.

3. Televiso Latina: o canal 2 também transmitirá a partida ao vivo, como aconteceu na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

4. ESPN: Esta cadeia internacional possui um aplicativo chamado ESPN App, que permite assistir ao vivo e direcionar todos os jogos e resultados de futebol, minuto a minuto, a partir do seu telefone celular. Para baixar este aplicativo, voc pode faz-lo na App Store / Google Play.

5. SportTV Live: Permite que voc tenha acesso a vários canais esportivos para assistir s principais ligas europeias, Liga dos Campees e partidas de diferentes equipes do mundo. No requer registro e é totalmente gratuito. (App Store / Google Play).

6. Directv Sports: Aqui voc pode ter jogos ao vivo, representantes, resultados ao vivo e é um aplicativo exclusivo apenas para clientes da DIRECTV. Para ter esse aplicativo, voc pode baixá-lo da App Store ou do Google Play apenas digitando o nome de usuário e a senha fornecidos pelo provedor de servios a cabo.