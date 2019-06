Perú vs. Venezuela | Exjugadores y técnicos piden a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de titulares

El clamor del pueblo. A dos días del debut de la Selección peruana en la Copa América 2019, la presencia de Jefferson Farfán no está confirmada en el once titular. Exseleccionados y técnicos consideran que la posible inclusión de Farfán desde el pitazo inicial, al lado de Paolo Guerrero, será determinante para quedarnos con los tres primeros puntos que nos coloquen en camino al primer objetivo: pasar a la siguiente ronda.





Miguel Company: "Sería importante"

“Si no adolece de ninguna lesión, yo creo que sería un aporte importantísimo en el mediocampo hacia arriba. En la interna deben saber si está o no en condiciones. Si viene de una para por lesión, el departamento médico debe decir si puede o no puede. Y lo otro es la observación técnica del entrenador. Creo que sí debería ser inicialista”.

Sergio Ibarra: "Titular sí o sí"

“Creo que Jefferson Farfán debería arrancar este fin de semana por su jerarquía, además es un jugador que la puede hacer de delantero de área junto a Guerrero o puede venir trayendo la pelota de atrás. Es un jugador mixto y no hay otro que haga lo que hace él. Debe ser titular sí o sí. Ante Costa Rica y Colombia lo han cuidado para que llegue al 100%”.

Alfonso Yañez: "Vamos con lo mejor"

“Jefferson Farfán debería arrancar porque debemos meter a lo mejor que tenemos. Más allá de la lesión que tuvo, ya debe estar recuperado al igual que Carlos Zambrano, y tenemos que salir con lo mejor del plantel. Su presencia junto a la de Guerrero en ataque será vital para poder conseguir los tres primeros puntos que son importantes”.

Waldir Sáenz: "Farfán y diez más"

“Si está al 100%, sí debería arrancar. De darse esto sería Jefferson Farfán y diez más. Sería un gran aporte en la delantera que juegue junto a Guerrero por el buen momento de ambos y la jerarquía. Gareca lo ha cuidado en los amistosos contra Costa Rica y Colombia, pero si está listo debería arrancar ante Venezuela”.

