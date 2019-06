Selección peruana

Perú vs. Venezuela EN VIVO | Hinchas de la 'blanquirroja' se hicieron sentir con banderazo | VIDEO

El equipo de Gareca sintió el apoyo de sus seguidores a poco de debutar en la Copa América 2019

2019/06/14 - 18:32

Los hinchas de la selección peruana llegaron hasta la concentración del plantel 'blanquirrojo' para hacerle sentir su apoyo a los jugadores previo al Perú vs. Venezuela, por el debut en la Copa América 2019.

Hinchas se hicieron sentir con banderazo

Perú y Venezuela se han enfrentado en 33 ocasiones entre Copa América (7), eliminatorias para el Mundial (16) y partidos amistosos (10). El saldo es favorable para los peruanos, que han ganado 20 encuentros frente a los 8 de Venezuela, mientras que 5 terminaron en empate.

Luis Advíncula aseguró que su paso por la Liga española, donde jugó en el Rayo Vallecano, le permitió progresar como jugador y ser más completo. 'El rendimiento de un jugador siempre pasa por la confianza', comentó el lateral cuyo futuro es incierto ya que su ficha federativa está en manos del Tigres mexicano tras haber jugado cedido en el Rayo, donde no continuará por el descenso del equipo vallecano a la segunda división la 'madre patria'

Fotos: ITEA

El lateral derecho de la selección peruana señaló que no quiere ser conocido solo por su velocidad y que se esfuerza por mejorar cada día, pulir otras cualidades e incorporar otras que antes no tenía. 'Si bien es lindo que hablen de una característica que tengo, yo trato más de convertirme en un mejor jugador de fútbol y que no digan que Advíncula es rápido y nada más', agregó.

Video: Gustavo Gavonel

