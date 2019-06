Perú vs. Venezuela EN VIVO | Christian Cueva perdió inmejorable situación de gol | VIDEO

Christian Cueva tuvo una clara ocasión de gol en sus pies, pero no la supo culminar con éxito. El mediocampista de la selecicón peruana pudo abrir el marcador del Perú vs. Venezuela, por la primera fecha de Copa América 2019, pero su remate fue desviado.

Cueva casi pone el primero

'Aladino' recibió al borde del área, pero no tuvo la lucidez para acomodarse adecuadamente, llegó a sacar un zurdazo pero sin fuerza. Esta vez los hinchas de la selección peruana no abarrotaron la cuidad, como en la Copa del Mundo, no pudieron llenar el estadio, pero sí les sirvió para volver a jugar de local lejos de casa, pues la presencia de aficionados venezolanos es mínima en Porto Alegre, la capital del estadio brasileño de Río Grande do Sul.

Perú vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO: la bicolor iguala 0-0 en su debut por la Copa América 2019 | VIDEO

Perú vs. Venezuela | Alineaciones Confirmadas

Selección Peruana: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano , Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales; Jefferson Farfán , Christian Cueva y Paolo Guerrero DT: Ricardo Gareca

Selección Venezolana: Fariñez; Rosales, Villanueva, Chancellor, Mago; Moreno, Herrera, Rincón, Savarino, Murillo; Rondón DT: Rafaeñ Dudamel

