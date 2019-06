Selección peruana

Perú vs. Venezuela | El Hincha Israelita y cinco datos 'caletas' que no sabías sobre este incondicional hincha | FOTOS

David Chauca Quispe, el 'Israelita', ya se encuentra en Brasil para alentar a Perú

2019/06/12 - 13:18

El 'Hincha Israelita' ya se encuentra en tierras brasileñas para alentar a la Selección peruana en la Copa América Brasil 2019. El aficionado incondicional partió al gigante sudamericano con la ilusión de ver al Perú disputar una final, pues se quedará 30 días. Aquí te contamos algunos datos curiosos de este simpático personaje.

Sus ideas políticas y religiosas

En varias ocasiones, El Israelita ha declarado ser parte del Frepap, nombre del brazo político de la congregación religiosa a la que él pertenece, o mejor dicho, de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. El Frepap ha tenido participación en las elecciones municipales y presidenciales de los últimos periodos.

¿Cómo inició su affaire con la Selección peruana?

No fue sino hasta hace ocho años en que su pasión y fidelidad a la Selección peruana empezó a brotar con esa asidua y disciplinada persistencia. Eran épocas del 'Mago' Markarián. Entonces, soltero y sin hijos, podía darse algunos lujos. Su sueldo como obrero pagaba, con mucho esfuerzo, viajes por tierra a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. Sin embargo, cuando tuvo a sus hijos, siguió con la práctica.

Sus intenciones y peticiones para los jugadores

El 'Israelita' ha confesado que realiza permanentemente oraciones para que todo le vaya bien a la 'bicolor'. Es un hombre de fe. Así, pues, son conocidas son sus trepadas al techo de casas continuas a La Videna para ver los entrenamientos (a 10 luquitas la tarde); sus oraciones, ayunos de 24 horas y sacrificios de corderos para que los jugadores se alejasen del dinero y las mujeres; sus asistencias puntuales en los hoteles donde se quedaba la escuadra durante las Eliminatorias.

¿Cómo así fue a Rusia para seguir a la selección?

El pasaje a Rusia se lo regaló el alcalde de San Juan de Miraflores. En la maleta llevaría los US$ 800 que sacó de una pollada y kilos de sobrepeso de esperanza para sobrevivir. Fui a la de Dios, hermana. No tenía hotel, entradas, tren, nada. Bueno, necesitaba recursos, hermana", le recuerda a El Comercio. Y termina por confesar: El profe Gareca me dio mi propina también: 200 dólares. Un gran tipo. Yo le voy a ir a decir que no se vaya. Le voy a ir a decir".

Lo confundieron con 'terruco'

Allá en Rusia, ocurrieron hechos bastante peculiares. A David la policía lo intervino cinco veces porque lo creía terrorista. Él tenía que enseñarles su Facebook y sus fotos con los jugadores para que le creyeran. Otros peruanos se metían para defenderlo. Al final, todos se tomaban fotos con él.

