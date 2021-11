Ante la baja de Carlos Cáceda para el Perú vs. Venezuela, Ricardo Gareca y su comando técnico decidieron convocar a Ángelo Campos. El portero de Alianza Lima ya unió al grupo y, antes de partir a Caracas, reveló cómo se enteró del llamado y compartió su emoción por la consideración.

“Estaba saliendo de Matute, después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares (de la FPF), me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme”, contó Campos para FPF Play.

El deportista de 28 años continúo evidencia su alegría: “Es el objetivo que todo jugador tiene en mente. Empezar a jugar, crecer, formarse y en algún momento ser llamado. Es un paso importantísimo para mi carrera y es una inmensa felicidad. Gracias a Dios, en este momento se pudo dar. Fue fortuito, pero estoy agradecido y queda aprovechar las oportunidades que uno tiene”.

Asimismo, Campos prometió entrega en su estancia en la selección peruana, de la que fue parte de la categoría Sub-20 en el 2013.

“(Prometo) Mucho trabajo, mucha disciplina, responsabilidad, compromiso, mucho cariño, mucho amor a la camiseta. Me tocó vestirla hace ocho años y ahora ya estoy en la selección mayor, es un orgullo vestir la camiseta”, señaló.

Por otro lado, el guardameta aliancista se refirió a la competencia en el arco peruano, a la que calificó de “durísima porque “hay buenos arqueros”.

“El titular es Pedro (Gallese), a Pedro lo conozco. Tengo relación de hace muchos años que compartimos en un mismo equipo. A José todavía no lo conozco. Con Carlos, compartí en Melgar. La competencia es durísima, son muy buenos arqueros. Uno tiene que apoyar y alentar en todo momento donde toque estar”, sentenció.

La delegación peruana viajará la tarde de este domingo a Caracas, con miras al choque frente a la ‘Vinotinto’, programado para el martes 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de la UCV, desde las 4:00 p.m. (hora peruana).