Perú vs. Uruguay | Tabárez sobre si probará variantes en Lima: "Yo no tomo los amistosos como una práctica"

Perú vs. Uruguay | La selección peruana cayó en su visita a la selección de Uruguay en el Centenario de Montevideo. El duelo de vuelta será el 14 de octubre en el Estadio Nacional. Para este partido, el DT charrúa descartó que plantee un equipo alterno al que ganó.

"Yo no tomo los amistosos como una práctica. Tenemos que poner el mejor equipo posible, pero eso también pasa por ver como quedaron los jugadores, de los cuales no me sorprendió el rendimiento. Cumplieron sus funciones", declaró Óscar Washington Tabárez en conferencia de prensa.

"No me imagino los partidos, me preocupo por mi equipo porque estamos en un proceso y uno de los desafíos es hacer un buen cotejo en Lima. Yo vi un partido parejo, a pesar de que nosotros hemos tenido mayores chances", agregó Tabárez, quien está al cargo de la selección de Uruguay desde el 2007.

LEE ADEMÁS:

Perú vs. Uruguay EN VIVO ONLINE: alineaciones confirmadas para el duelo amistoso FIFA en el Centenario

Perú vs. Uruguay | poca expectativa para partido de hoy: 20 mil entradas sólo se han vendido | FOTO