Perú vs. Uruguay | Sin Suárez ni Cavani: las 5 bajas 'charrúas' en la lista de convocados para el amistoso FIFA | FOTO

El partido amistoso de Perú vs. Uruguay en Montevideo y Lima no contará con la presencia de las grandes figuras 'charrúas'. Y es que el técnico uruguayo, Washington Tabarez no ha convocado a Luis Suárez y Edinson Cavani, además de las ausencias de Lodeiro, Saracchi y De Arrascaeta.

Cabe mencionar que la no convocatoria de Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta se debe a un tema de lesiones. Por el lado del jugador del Barcelona, el 'Pistolero' será evaluado durante las dos semanas de para que tendrá el jugador y que todo fue un mutuo acuerdo entre el área médica del club 'azulgrana' y la selección.

Mientras que por el lado de De Arrascaeta, el jugador salió lesionado del último partido que disputó en Copa Libertadores con Flamengo, pues sufrió un esguince y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.