​Perú vs. Uruguay: Sergio Markarián llenó de elogios a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán | VIDEO

Sergio Markarián llenó de elogios a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán previo al Perú vs. Uruguay por los cuartos de final en la Copa América 2019. El extécnico de la selección peruana estuvo como invitado especial en el panel de Fox Sports.

Uruguay no tiene un Carrillo o Flores

'Farfán es con Guerrero los dos jugadores con más experiencia de esa selección peruana, no digo los mejores, porque tienen muy buenos jugadores independientemente de estos dos, pero Farfán tiene experiencia y un gran cariño por la selección, al igual que Guerrero. La ausencia de cualquiera de los dos les resta poderío, el tema es que no juega Jefferson, pero tienen a Carrillo otro muy buen jugador', comentó Markarían al panel de Fox Sports.

"FARFÁN ES CON GUERRERO LOS JUGADORES CON MÁS EXPERIENCIA, LE PONEN EL HOMBRO A LA SELECCIÓN"



"URUGUAY NO TIENE UN JUGADOR COMO CARRILLO NI COMO FLORES"#FSRadioUy - Markarián acerca de el 10 de la Blanquirroja: "Farfán es la gran ausencia de Perú para enfrentar a Uruguay". pic.twitter.com/3fQaK3o42S — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 27 de junio de 2019

Para Markarían el Perú vs. Uruguay será peleado de principio a fin y de poder a poder, tirando al suelo las teorías que colocan a los celestes como ganadores antes de tiempo 'Uruguay no tiene un jugador como Carrillo, no tiene un jugador como Flores, quizás como Cueva, Arrascaeta cuando anda bien es bravo. Se comenta que Carrillo iría a la banda derecha y Cueva atrás de Guerrero. También dicen que probó con Ballón de volante central y 4-3-3 como sistema de juego, no creo que cambien mucho porque ya tiene identidad. Yo creo que va a ser un partido parejo, con la posición repartida', agregó el 'Mago'.

MÁS NOTICIAS

Los jugadores de la Selección Peruana que podrían cambiar de club tras la Copa América [FOTOS]

Fichajes 2019: altas, bajas y rumores y toda la información sobre el mercado de pases en el Fútbol Peruano [FOTOS]