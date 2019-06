Lorena Álvarez se defiende tras recibir ataques por decir que Perú no merecía clasificar | Copa América 2019

La periodista Lorena Álvarez criticó fuertemente a la selección peruana tras la goleada ante Brasil y señaló que la 'Bicolor' no merecía clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Luego de estas declaraciones, Lorena Álvarez recibió varios ataques en redes sociales y se defendió de los mensajes recibidos.

"Al final, el que se pica pierde. Le agradezco a todos los periodistas deportivos, a todos los medios de comunicación que han tomado mi opinión como el punto de partida sobre el cual se analiza el desempeño de la selección en la Copa América, siendo yo no una periodista deportiva, no me dedico a eso en mi día a día. Al contrario, yo lo tomo como un honor que les importe tanto qué cosa digo y buscar descalificarlo, no con argumentos sino con falacias", dijo Lorena Álvarez en el programa Enredados de Capital.

"La gente asume por error que la crítica pasa porque perdimos 5-0. Yo estoy hablando en general de una primera ronda, donde el objetivo no era esperar resultados sino era claramente clasificar segundos. Esto no es como la eliminatoria que era llegar como pudiéramos o el Mundial que el objetivo era pasar a segunda ronda. Acá no se cumplió el objetivo", añadió la periodista.

"Yo voy a alentar a la selección independiente si le va bien o mal. La he alentado 35 años cuando no iba al Mundial, festeje cuando en 36 llegamos", finalizó.

¿Qué fue lo que dijo?

Lorena Álvarez fue dura con la selección peruana tras clasificar a la siguiente ronda, pese a caer 5-0 ante Brasil en fase de grupos.

"Nos merecíamos regresar a casa. Colombia y Argentina hicieron su chamba. Meter goles y ganar sus partidos. Yo me quedo con las palabras de Oblitas tras el Mundial: 'hay que acostumbrarnos a celebrar los triunfos’ (...) los nuestros. Ojalá reescribamos nuestra historia", aseguró.