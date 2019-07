Selección peruana 29 de Julio del 2019 ​Perú vs. Uruguay | Ricardo Gareca presente en debut de la selección peruana sub 23 por los Juegos Panamericanos 2019 Estratega de la selección peruana llegó al Estadio de San Marcos acompañado de sus asistentes . ​Perú vs. Uruguay | Ricardo Gareca presente en debut de la selección peruana sub 23 por los Juegos Panamericanos 2019 / Foto: twitter

Ricardo Gareca se hizo presente en el Estadio de la Universidad San Marcos para presenciar el Perú vs. Uruguay por los Juegos Panamericanos 2019. El 'Tigre' no se quiso perder el debut de la selección peruana sub 23, comandada por su asistente Nolberto Solano, en Lima 2019.

Gareca presente en Perú vs. Uruguay

'Los jugadores que destaquen en los Juegos Panamericanos serán convocados para la selección mayor. Vamos estar muy pendiente', anticipó a la prensa Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana previo a Lima 2019.

La selección peruana sub-23 tiene como figuras a Kevin Quevedo, Aldair Fuentes, Jesús Pretell y Andy Polar. Mientras que los tres refuerzos mayores son Carlos Cáceda, Yamir Oliva y Mauricio Montes.

El cuadro que comanda 'Ñol' está reforzado con el arquero Carlos Cáceda y el mediocampista Jesús Pretel. Los siguientes partidos de la selección peruana en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos 2019 serán ante Honduras (1 de agosto) y Jamaica (4 de agosto).

Perú - Uruguay | Alineaciones Confirmadas | Lima 2019

Selección peruana: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Jefferson Portales, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes.

Uruguay: Santiago Mele; Emanuel Gularte, Sebastián Cáceres, Bruno Méndez, Gastón Álvarez; Pablo Siles, Maximiliano Araujo, Federico Martínez; Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez y Darwin Núñez.

