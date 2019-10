Perú vs. Uruguay | Ricardo Gareca sobre posible suspensión de Paolo Guerrero: "No es una preocupación para nosotros"

Paolo Guerrero fue la novedad principal en la lista de convocados que anunció el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, para los amistosos de este mes ante Uruguay. Y como tal, su presencia en la 'Blanquirroja' siempre genera interés de parte de la prensa y los hinchas.

En ese escenario, Gareca respondió en conferencia de prensa sobre cómo se encuentra el jugador, a un día del duelo en Montevideo. "Paolo está bien, vino con muchas ganas, veo bien anímicamente a todos los muchachos", dijo.

Por otro lado, el técnico también habló sobre la actitud de Paolo Guerrero contra el árbitro, en el choque de su equipo ante Flamengo, que le provocó la expulsión y que podría desencadenar en una dura sanción.

"Con nosotros Paolo nunca ha tenido un incidente, uno puede tener alguna reacción, yo he sido delantero y también he tenido reacciones. Ojalá que no pase (una posible suspensión) pero no es una preocupación para nosotros. Él maneja muy bien ese tema. Con nosotros algo así no ha sucedido", aseguró.

Pensando en Uruguay, el técnico de 61 años comentó: "El partido de mañana (viernes) nos va a servir a ambos para ver cómo estamos. Siempre con Uruguay los partidos son complicados por lo que propone y por su escenario. Ojalá que en la parte ofensiva podamos encontrar más variantes".

