Raúl Ruidíaz volverá a estar con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022, luego de consumarse su regreso. Ricardo Gareca decidió convocarlo para la fecha triple de septiembre por el gran momento que vive a nivel de clubes y explicó que lo hizo por el gran presente del delantero.

En la MLS, la ‘Pulga’ no se cansa de anotar goles y también dio argumentos sobre su convocatoria. “Mi llamado es por el buen momento que estoy viviendo y eso me da alegría”, explicó Raúl Ruidíaz a Radio Ovación. Recordemos que lleva cuatro goles en la misma cantidad de partidos Seattle Sounders en las últimas semanas.

De la misma forma, el exdelantero de Universitario aseguró que siguió de cerca de la selección peruana el tiempo que no permaneció al margen. “No hablé con el profesor Ricardo Gareca antes de esta convocatoria. Yo solo estuve apoyando al equipo durante la Copa América 2021”, agregó el menudo atacante.

Ahora, Raúl Ruidíaz tendrá más competencia en su regreso, por lo visto en el certamen continental, pero está a gusto con la inclusión de nuevos jugadores al plantel. “Gianluca Lapadula está haciendo las cosas bien y es increíble su adaptación al grupo. Todos estamos preparados para jugar”, indicó.

En el primer partido de la fecha triple de septiembre, el ítalo-peruano no estará por suspensión y el jugador de la MLS podría tener minutos, aunque tal vez no como titular. “Es diferente cuando Paolo Guerrero está en la convocatoria, pero cada jugar que va a la selección peruana pone todo de su parte para sumar”, resaltó el goleador.

Finalmente, se refirió a los rumores de su salida del Seattle Sounders, puesto que en los últimos días lo vincularon con llegar a Argentina. “Me preguntaron por Boca Juniors, pero no hay nada. No existe acercamiento. Tengo contrato en Estados Unidos hasta fin de año y esto feliz aquí”, sentenció Raúl Ruidíaz.