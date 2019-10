Perú vs. Uruguay | 'Punto de reflexión', por Jasson Curi Chang | CRÓNICA

Siento que esta escena es el ‘Déjà vu’ de una adolescencia en la que la selección peruana, a veces, me decepcionaba. Y aunque sea desatinado achacarle deudas pasadas al equipo de Ricardo Gareca, el sinsabor del 1-1 de anoche no se me va a quitar en muchos días. Voy a quedarme con la sospecha de que no nos alcanzará siempre con el juego de toque a ras de piso de Renato Tapia y ‘Canchita’, con la quimba de Christian Cueva y André Carrillo, con el ida y vuelta del ‘Orejas’ Flores, y con tener a Guerrero arriba peleando todo lo que le caiga. Voy a extrañar por un largo mes a Yotún, y voy a rogar que en los próximos dos amistosos -Colombia y Chile- terminemos de afinar la máquina que presentaremos en marzo por Eliminatorias. Si algo aprendí en los últimos años es a tener fe en el ‘Tigre’. Renuncio a ese pasado en blanco y negro para disfrutar de este presente de color esperanza.

Destino final

La advertencia de Uruguay llegó demasiado rápido. A los 37 segundos, Cáceres ganaba el balón por la zona de Miguel Trauco y tiraba un centro que, primero, se encontró con el botín de Lozano y, después, con el hombro de Gallese para pegar en el parante del arco nacional. Superado el primer ‘ufff’ en contra, Perú intentó recomponerse pero los charrúas volvieron a tocar las puertas con un cabezazo de Godín dentro del área peruana.

El síntoma era claro. Uruguay no había venido a Lima a jugar un amistoso, como tampoco lo hizo en Montevideo. Por eso, con la adrenalina de creer que era un partido por Eliminatorias, los celestes no aguantaron que Trauco tire una tremenda huacha a Brian Rodríguez, y luego le gane una dividida a Cáceres con otro lujo.

El lateral derecho de la Fiorentina explotó en cólera delante del árbitro colombiano Carlos Herrera, quien no aguantó el exagerado reclamo del charrúa. Sacó una amarilla, y tras sentir los gritos e insultos delante de su cara, no titubeó para levantar la roja a los 26’.

El duelo había sido parejo hasta entonces, pero Perú comenzó hacer sentir la diferencia de jugadores en el campo. Cueva se sintió más suelto jugando detrás de Paolo Guerrero y siempre buscó a Carrillo o Flores por las bandas. También ganaron espacio Tapia y ‘Canchita’ Gonzales en el mediocampo para trabar, desdoblar y echar andar el juego de la Blanquirroja.

En los mejores momentos de Perú, a los 34’ Advíncula ganó con potencia a Lozano y superó a Laxalt con un centro que encontró la cabeza de ‘Canchita’ en el corazón del área. Los latidos peruanos se aceleraron en la explosión que fue el Estadio Nacional en el 1-0.

El resto del primer tiempo y al inicio de la complementaria, Perú siguió intentando con la frente en alto y Uruguay recogía sus ideas del piso. El ‘Maestro’ Tabárez echó mano de banco de suplentes mientras soportaba los embates peruanos. A los 54’, Flores se perdió el 2-0 que pudo dar mayor tranquilidad.

Los recambios le funcionaron a Uruguay. Rodríguez recibió un pase largo de Viña y pateó cruzado para asustar a la portería de Gallese (62’).

Ricardo Gareca también renovó al equipo. Entró Costa por Cueva, y luego Carlos Ascues por Carrillo. Mientras Tapia se quejaba de un dolor, los charrúas ganaron la banda derecha de Perú. Un centro de Viña fue conectado por Núñez a los 80’ para bajar el telón a falta de diez minutos.

Uruguay no lo quiso perder, y Perú ya no lo supo ganar. Nos queda un mes para renovar la fe y seguir creyendo.