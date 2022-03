El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al partido que sostendrá su país frente a la selección peruana por Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El mandatario aseguró que no quiere ser el blanco de críticas en caso de que Uruguay no pueda vencer a la selección peruana. “No voy a ir porque no quiero ser seca”, comentó.

“No he ido, y si ahora voy y pierden capaz que todavía me echan la culpa”, explicó el presidente entre risas. Sin embargo, Luis Lacalle Pou aseguró que verá el partido por televisión.

Luis Lacalle Pou, Sebastián Bauzá, Alejandro Domínguez e Ignacio Alonso visitaron el estadio Centenario. Foto: @Sebabauza61

Perú y Uruguay se enfrentan el jueves 24 de marzo en Montevideo por la penúltima fecha de Eliminatorias a Qatar 2022.