Perú vs. Uruguay | Presidente de Boca reveló que intentó fichar a Ricardo Gareca tras la final ante River [VIDEO]

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, reveló que en diciembre, luego de la final que el 'Xeneize' perdió ante River Plate en Madrid por la Copa Libertadores 2018, se comunicó tanto con Gerardo Martino como con Ricardo Gareca para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto en el banquillo.

"Los dos me dieron su argumento, los dos me agradecieron y saben lo que es Boca pero tenían un compromiso asumido y por eso no vinieron. Yo sé que la dirección técnica y la secretaría hablaron con cinco o cuatro técnicos y evaluaron, yo hablé solo con dos que eran lo que yo entendí que, por su experiencia, podían estar al frente del plantel", comentó Daniel Angelici en Fox Sports Radio Argentina.

SECRETO A LA LUZ: ANGELICI CONFESÓ QUE DESPUÉS DE MADRID FUE A BUSCAR AL TATA MARTINO Y AL FLACO GARECA#FOXRadio | Los dos apuntados por el Tano para suceder a Guillermo Barros Schelotto luego de que decidiera renunciar a fines de 2018. pic.twitter.com/2coiZQnQkN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

Ante la presión del panel por saber quiénes eran los entrenadores. "Para mí dos grandes técnicos, no sé si les cause un gran problema, el primero fue el 'Tata' Martino y el segundo fue el 'Flaco' Gareca", reveló Daniel Angelici.

Recordemos que Ricardo Gareca tuvo un paso como jugador por Boca Juniors antes de su llegada al eterno rival, River Plate. En el 2018, el entrenador de la selección peruana estuvo también en la mira de la selección argentina, pero nunca se concretó su llegada a la 'Albiceleste'.

