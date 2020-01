Sin No aguantó la rabia, explotó y eso le costó caro. Nolberto Solano vio la tarjeta roja durante el Perú vs Uruguay por la cuarta fecha del Grupo B del torneo Preolímpico Colombia 2020. El entrenador de la selección peruana no pudo ocultar su fastidio por la falta en el área a Fernando Pacheco que pudo terminar en favor de la rojiblanca y que el árbitro decidió no cobrar.

A los 70 minutos del partido, Pacheco sufrió una falta dentro del área rival; sin embargo, esta no fue cobrada, lo que le quitó a la ‘bicolor’ la posibilidad de sumar el empate. Esta omisión generó el reclamo de Nolberto Solano, quien terminó expulsado por el árbitro a cargo.

La Selección Peruana Sub-23 busca pasar al cuadrangular final del Preolímpico Colombia 2020. Los dirigidos por Nolberto Solano han sumado una victoria y una derrota. La primera fue ante Paraguay, luego de remontar en el segundo tiempo hasta marcar el 3-2; mientras que la derrota se dio el debut ante Brasil (1-0).

El próximo encuentro de la ‘Bicolor’ será ante Bolivia, equipo que enfrentará más tarde a su similar de Brasil. El cuadro ‘altiplánico’ tiene una victoria ante Uruguay (3-2) y una derrota ante Paraguay (2-0), por lo que acumula tres puntos, igual que Perú, en la tabla de posiciones.

