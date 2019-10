Perú vs. Uruguay vía Movistar | EN VIVO Alineaciones confirmadas para el partido por fecha FIFA en el Estadio Nacional

Han pasado 334 días desde la última vez que una camiseta blanquirroja jugó en el Estadio Nacional de Lima. Exactamente 11 meses después, la selección peruana retorna a su casa de siempre con la esperanza de encontrar abrigo en el aliento de su hinchada, y la promesa de brindar un espectáculo. Ese toque a ras de campo, quimba, velocidad y amagues a l que los seleccionados han bautizado como “Chocolate”. ¿Quiere usted endulzarse esta noche? La cita es en la Calle José Díaz s/n, Cercado de Lima, desde las 8:30 p.m. Ricardo Gareca y compañía prometen revivir las alegrías que nos llevaron a Rusia.

Equipo de todos

Tras probar al novedoso sistema 4-3-2-1 en Montevideo y no encontrar el mismo éxito que tuvo contra Brasil en Los Ángeles, el ‘Tigre’ mueve hoy la pizarra y saca de la libreta a su acostumbrado esquema táctico de 4-2-3-1. Es decir, el técnico de la selección nos está adelantando que en el Estadio Nacional de Lima por las Eliminatorias podríamos jugar como mejor lo sabemos hacer. Con Christian Cueva -vuelve hoy- de mediapunta; con Edison Flores - se recuperó de un golpe- en el extremo izquierdo; con Carrillo buscando el desequilibrio en la punta derecha; con Guerrero piloteando la ofensiva; y con Christofer Gonzales (ya volverá el lesionado Yotún) junto a Renato Tapia en el mediocampo. Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram y Trauco son la vanguardia que cada vez repetimos de memoria.

Todos vuelven, y ante un rival que es un hueso duro. Un contrincante que, al igual que nosotros, no entiende las fechas FIFA como amistosos, sino que los juega como si los puntos importaran. Uruguay es la mejor medición para saber qué pueden ofrecer estos muchachos con el sueño mundialista hacia Qatar.

Perú vs. Uruguay: canales de transmisión

El partido amistoso de Perú vs. Uruguay será transmitido en a través de la señal Movistar Deportes (canal 3 y 703 de Movistar TV), mientras que en señal abierta, el partido será emitido por Latina (canal 2). Asimismo, EL BOCÓN te deja un listado de canales y demás opciones para que puedas seguir a la 'bicolor' en la fecha FIFA.

DirecTV Play Deportes | En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

DirecTV Sports Caribbean | En Aruba, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago.

ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil | En Brasil

BeIN Sports | En Canadá

CDF HD y DirecTV Chile | En Chile

Win Sports | En Colombia

Fox Sports Go y Fox Sports 4 | En Países Bajos

Internacional a través de PPV

Alineaciones confirmadas:

Perú: P. Gallese; L. Advíncula, C. Zambrano, L. Abram, M. Trauco; A. Carrillo, R. Tapia, C. Gonzales, C. Cueva, E. Flores y Paolo Guerrero

Uruguay: Muslera; Laxalt, Giménez, Silva, Cáceres; Valverde, Vecino, Rodríguez, Bentancour, Núñez y Gómez