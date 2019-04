Perú vs Uruguay: rival de hoy ya fue campeón en Lima

En el ataque de la selección uruguaya sub-17 está Maximiliano Juambeltz, jugador formado en las divisiones menores de Defensor Sporting y que ya sabe levantar un título en tierras peruanas. Específicamente hace tres años con su equipo campeonó en su categoría en la Copa de la Amistad, torneo que realiza la Academia Cantolao en la cancha de los 'Muertos' ubicado en Chorrillos.

En aquella época, Maximiliano Juambeltz la rompió y no se cansó de anotar goles con la camiseta 'Viola' de Defensor Sporting. Luego de todo este tiempo, siguió brillando en su equipo y le permitió formar parte de la selección uruguaya sub-17.

Este domingo Maximiliano Juambeltz será una de la cartas de gol de la selección uruguaya sub-17, que dirige el profesor Alejandro Garay.

El BOCÓN charló unos minutos en el estadio de San Marcos y recordó un poco su experiencia en Perú hace unos años y también analizó a la selección peruana, rival de este domingo por el pase al Mundial de la categoría.

"Fue una experiencia muy linda, Recuerdo que fue mi primer viaje en avión. Conocimos un lugar nuevo como Perú y una linda experiencia salir campeón. Crecí mucho en lo futbolistico, porque me siento mejor, me siento más fuerte. Mejoré el tema físico y la manera de pensar. Antes me enojaba mucho y trato de tomar los partidos de la mejor manera", confesó Maximiliano Juambeltz a EL BOCÓN.

Luego Maximiliano Juambeltz habló sobre su experiencia en el Sudamericano Sub-17 con la camiseta de Uruguay: "Trabajé duro para dar lo mejor de mi en cada partido y estoy enfocado en dar lo mejor para el equipo hoy ante Perú. El profesor siempre me pide movilidad y aguantar la pelota", confiesa sobre lo que ha venido haciendo su desempeño en este Sudamericano

Además, Maximiliano Juambeltz confesó su experiencia luego de la charla que tuvo con Diego Lugano: "Muy lindo tener a Lugano, un referente hablándonos de cosas que él vivió y que ahora nosotros los vivimos. La verdad que fue una bonita experiencia y nos dejó muy contento. Todo lo que sea apoyo de los demás para nosotros es una gran motivación y le agradecemos mucho".

Luego habló sobre el césped del estadio de San Marcos: "La cancha es complicada porque tiene mucho caucho y te pesa un poco las piernas. Para todas las selecciones es lo mismo. Me pone muy feliz que mi familia me haya acompañado pues siempre está conmigo y es lo que me pone muy feliz y muchas veces me da fuerza para seguir".

A su vez habló sobre su experiencia en Defensor Sporting, club que lo viene formando en su país, Uruguay: "Gracias a Defensor que siempre dio todo por sus jugadores y ahora lo que venga hay que disfrutarlo al máximo. En Uruguay somos muy apasionados y siempre alentamos a la 'Celeste´'", acotó

No obstante, Maximiliano Juambetlz confiesa a que jugadores admira en su posición : "Como referente en mi posición tengo a Luis Suárez, Edison Cavani, quienes han defendido a la 'Celeste'.

Finalmente contó que sensación le produce que el técnico Óscar Washington Tabarez: "Tener mirando nuestros entrenamientos al maestro Tabarez es motivante y más aún si puede hablar con nosotros"

