Sensible baja para el seleccionador Diego Alonso con miras al Perú vs. Uruguay de este jueves 24 de marzo y el Chile vs. Uruguay del martes 29. Matías Vecino, según reportó el medio local Ovación, quedó descartado para afrontar la última jornada doble de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

El medio citado señaló que el centrocampista de la ‘Celeste’ salió positivo por coronavirus. En ese sentido, el futbolista que milita en el Inter de Milán no llegará a tiempo para defender al equipo nacional contra la Blanquirroja en el estadio Centenario de Montevideo, ni ante la Roja en el San Carlos de Apoquindo en Santiago.

Vecino, de 30 años, jugó todo el encuentro contra Paraguay en Asunción en enero. Ese día, los ‘charrúas’ ganaron por 1-0, pero perdieron a Matías por acumulación de tarjetas amarillas. De hecho, el mediocampista no estuvo ante Venezuela (triunfo por 4-1). No obstante, el jugador ya podía estar contra Perú y Chile, tras cumplir con la sanción, pero la COVID-19 le deja fuera.

El reemplazante

El portal uruguayo indicó que la noche del lunes notificaron a Fabricio Díaz. Entonces, el jugador reportó este martes en la concentración para ponerse bajo las órdenes de Diego Alonso. El medio ofensivo pertenece a las filas de Liverpool de la liga local y se destaca como el capitán del cuadro nacional en la categoría Sub-20.

Díaz, de 19 años, ha disputado un total de 77 compromisos oficiales con su club en el certamen doméstico, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asimismo, el volante ha sumado un total de tres conquistas en su breve trayectoria.

Baja en Perú

Inesperada situación para Ricardo Gareca a días del Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias. Este martes, la selección anunció que José Carvallo abandonará la concentración por problemas de salud y tendrá que ser operado. Asimismo, el ‘1′ de Universitario de Deportes será reemplazado por Carlos Cáceda, de Melgar.

“La selección peruana lamenta informar que el portero del Club Universitario de Deportes, José Carvallo, queda fuera de la próxima fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas tras sufrir un cuadro de apendicitis aguda por la que será intervenido quirúrgicamente en breve”, dice el comunicado difundido en las redes sociales

“Su lugar será tomado por Carlos Cáceda, de FBC Melgar”, cierra la nota compartida en los medios oficiales de la selección peruana. El guardameta del cuadro sureño es uno de los habituales convocados por el ‘Tigre’ Gareca y esta vez se unirá a Pedro Gallese, el titular en Montevideo, Ángelo Campos.