Perú vs. Uruguay | Las 5 claves del empate de la selección peruana

El sabor amargo del empate todavía permanece en el paladar del hincha peruano, que ayer fue testigo del 1-1 entre la selección peruana y Uruguay en el Estadio Nacional. La bicolor no mantuvo su ventaja hasta el final pese a la superioridad numérica, y bastó una desconcentración para que el rival anote la igualdad cuando el partido expiraba. Aquí dejamos las cinco claves del resultado.

1 Inicio agresivo

A diferencia del arranque que protagonizaron en Montevideo, Perú ofreció una mejor versión durante los primeros 20 minutos de juego. La bicolor intentó tomar la posesión del balón, llevar la pelota hacia el campo contrario e interrumpir las transiciones de Uruguay en la medular.

Hubo una propuesta más ofensiva desde esa zona del campo, solo Renato Tapia jugó como contención. Christian Cueva y Christofer Gonzales estuvieron más adelantados, lo cual permitió sumar volumen al ataque. Por las bandas, André Carrillo y Edison Flores también destacaron.

2 Cuesta sostener

Por otro lado, hubo un aspecto que no convenció anoche: sostener el resultado. El 1-0 no es garantía de triunfo y ayer la bicolor experimentó en carne propia las consecuencias; no obstante, es necesario encontrar la manera de mantener un marcador a favor por más mínimo que este sea.

A Perú, que jugó con un hombre más desde el primer tiempo, le costó demasiado dominar el partido. Le hicieron daño cuando Uruguay recuperó el balón y se animó a llevar peligro. El contragolpe del rival nos mantuvo en vilo. Hace falta mejorar en ese aspecto.

3 Mejores cambios

Luego de la expulsión de Martín Cáceres y el gol de Christofer Gonzales, Uruguay fue forzado a modificar su sistema y hacer cambios para mantenerse en la pelea. Pero las variantes más significativas llegaron en el complemento con los ingresos de jugadores como Jonathan Rodríguez, Nahitan Nández y Darwin Núñez, este último autor del empate. El DT Óscar Tabárez leyó bien el partido y acertó.

4 Falta meterla

Perú mejoró en cuanto a la elaboración de juego, pero todavía falta transformarla en eficacia para anotar. Hubo situaciones en las que pisamos el área con Christian Cueva, Christofer Gonzales y Paolo Guerrero en el primer tiempo, y Carlos Ascues en el segundo. Sin embargo, solo un remate directo ingresó al arco charrúa.

El ‘Depredador’ tuvo una chance de dejar huella en el marcador en el complemento, pero su disparo fue directo a las manos del arquero uruguayo, quien se convirtió en figura. Hay oportunidades para sacar diferencias, pero depende de nosotros que así sea.

5 Garra charrúa

A Uruguay no lo puedes dar por muerte pese a tener un futbolista menos. Sucedió anoche en el Estadio Nacional, cuando la expulsión de Martín Cáceres cambió el desarrollo del juego pero no significó la derrota charrúa. Al contrario, el equipo celeste esperó paciente en su campo y llevó peligro con el contragolpe.

El rival se dio cuenta de que Perú no es sólido en defensa y aprovechó un desatención para igualar el marcador. Aquel coraje del futbolista uruguayo sale a flote en situaciones límites y eso ya no sorprende. Lección aprendida.