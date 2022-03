José Luis Chilavert, uno de los personajes más importantes del fútbol sudamericano y mundial, se pronunció mediante las redes sociales con relación a la polémica del Perú vs. Uruguay. Para el exportero de la selección paraguaya, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca fue perjudicado en una acción que pudo ser el 1-1 en el estadio Centenario.

“Vergüenza mundial de la corrupbol”, expresó el mundialista con la Albirroja en su cuenta oficial en Twitter. “Le robaron a Perú”, agregó una personalidad del balompié. En el cierro, el ex de Vélez Sarsfield fue contundente por todo lo que aconteció en la ciudad de Montevideo: “Así matan el fútbol”, sentenció.

Para sustentar la queja en Twitter, Chilavert agregó una captura de pantalla en la que muestra al guardameta Sergio Rochet dentro de la portería, conteniendo la pelota con sus manos en la línea del arco. Precisamente, esa fue la escena por la que reclamaron los jugadores de la Blanquirroja y también hubo otras reacciones de los medios internacionales.

El mensaje de José Luis Chilavert en Twitter. (Foto: Captura)

La postura de Perú por la polémica

Christian Cueva atendió a los medios de comunicación después del Perú vs. Uruguay en el estadio Montevideo. El volante de la selección lamentó la actitud del árbitro durante el desarrollo de la acción polémica que pudo cambiar la historia del compromiso en Montevideo. Según el ‘10′, los jugadores nacionales se quedaron con la sensación de que sí fue gol para la Bicolor.

“Yo lo vi, nadie me lo va a contar. Hablar de eso es difícil porque los jugadores no tenemos el respaldo de que si hablas con el árbitro estará todo bien. Ellos tratan de intimidar con una amarilla o una roja y eso es complicado. Por más que hablamos con todo el respeto, no nos escuchan y no sé por qué. Esa situación incomodó un montó. Pero las cosas se darán en el otro partido. Para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje porque estamos intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos. Nos queda un partido en el que tenemos que ganar. Debemos olvidar esta situación que nadie cambiará”, expresó en conferencia de prensa.

La polémica en el cierre del Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias. (Fuente: América Televisión)