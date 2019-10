Perú vs. Uruguay | Gerardo Pelusso: "Muchos de estos jugadores son producto del trabajo de Markarián y Bengoechea"

El extécnico de Alianza Lima, Gerardo Pelusso, habló sobre el partido que tendrá la selección peruana ante Uruguay y se refirió a la evolución de la 'Bicolor' en los últimos años, donde llegó al Mundial y a la final de la Copa América.

"Perú ha tenido un cambio en materia de calidad y rendimiento. Evidentemente la clasificación al Mundial fue un gran paso, yo sé lo que significa para el pueblo peruano ir al mundial después de tantos años, pero no son casualidades", dijo el técnico uruguayo en Gol Perú.

"Acá no solamente hay un proceso muy positivo del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, sino que hay un proceso que viene de más atrás en este plantel que lo conduce magistralmente Gareca, porque no hay dudas que es así, hubo un proceso de Sergio Markarián con Pablo Bengoechea, que muchos de estos jugadores son producto del trabajo que se realizó, hubo un cambio y se miró para abajo, cosa que el fútbol peruano no hacía. Markarián cambió esa forma de ver las cosas", agregó.

Gerardo Pelusso también elogió el trabajo del 'Tigre'. "Ricardo Gareca supo conducir en la tormenta, y ahí es cuando se ve la mano de los entrenadores. El ambiente era complicado, cayeron goleados pero él supo poner las cosas en su lugar, sacar adelante un partido muy difícil ante Uruguay y al final llega a la final, lo que ha hecho Perú ha sido muy bueno", comentó.