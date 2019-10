Perú vs. Uruguay | Fernando Muslera destacó enfrentar a la selección peruana en fecha FIFA

Fernando Muslera es uno de los jugadores emblema de la selección de Uruguay que mañana enfrentará a la selección peruana. El portero esta vez, si bien resaltó la figura de Paolo Guerrero en el rival, prefirió advertir sobre el buen momento que atraviesa la selección nacional.

En pocas palabras, el guardameta aseguró que la selección peruana será un gran ‘sparring’, un equipo que les exigirá y los pondrá contra las cuerdas para saber en qué condiciones están de cara al proceso eliminatorio para Catar 2022. “Lo que tenemos que hacer es preparar este partido y aprovechar que tenemos un gran rival, que viene de un gran momento para hacernos fuertes. De esa manera lo encaramos. Enfrentarlos es una gran prueba para tener una idea de su sistema, de sus jugadores y un amplio abanico de cosas. Es importante enfrentarlos como preparación para las eliminatorias de cara al mundial que es nuestro gran objetivo, y tenerlos tanto en casa como fuera. Aprovecharemos para hacer lo nuestro y espiar un poco al rival también”, reconoció el guardameta que este año cumplió una década atajando en el arco charrúa.

Asimismo, dijo que la selección peruana está a la altura de Argentina, su rival para los amistosos FIFA de noviembre. “Es lindo siempre enfrentarte a selecciones poderosas. Es un clásico, pero son partidos que los afrontamos con la misma mentalidad que ante Perú”, añadió.

Historia pasada

Muslera evitó referirse en términos de revancha y dejó claro que aquella derrota por penales quedó en en el pasado. El golero uruguayo además dejó ver su amor por la camiseta celeste.

“Son partidos que tienen una explicación según el momento. Me ha tocado vivir y ganar por penales, me ha tocado perder ese partido y ya está. Quedará en la historia y obviamente no se puede hacer nada al respecto. Más allá de que enfrentamos a un rival que en la Copa América nos eliminó, es otro momento. Cuando nos vestimos con esta camiseta sabemos lo que tenemos que dar”, remató.