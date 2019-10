Perú vs. Uruguay | Carlos Zambrano sobre la selección charrúa: "No son Brasil"

Perú vs. Uruguay | Desde que Carlos Zambrano regresó a vestir la camiseta de la selección peruana, ha mostrado buenas actuaciones. El hincha y, sobre todo, el comando técnico se olvidaron de aquellos episodios alejados de los campos.

Gracias a su buen nivel y a la seguridad que le ha brindado el ‘Tigre’ Ricardo Gareca y compañía, el ‘Kaiser’ se volvió una voz autorizada en el plantel bicolor.

Así, fiel a su estilo agresivo que muestra en la defensa, Zambrano sostuvo que -recordando el triunfo con Brasil- la ‘Celeste’ tiene menos nivel y jerarquía que el ‘Scratch’.

“La última fecha de amistosos fue buena para nosotros. A pesar de haber perdido contra Ecuador, nos pudimos recuperar ante Brasil. Si hemos venido hasta Uruguay, es para ganar. Ellos no son tan buenos como Brasil”, disparó el jugador nacional en la cancha del club Defensor Sporting en Montevideo.

En Uruguay hasta hoy no olvidan su eliminación en cuartos de final de la Copa América 2019 a manos de Perú. Y, a pesar de que algunos coinciden en que será una revancha, para Carlos Zambrano solo es un partido más de preparación.

“La Copa América fue una gran experiencia, pero eso ya pasó, Uruguay ya no es el mismo equipo al que logramos ganarle en la tanda de penales, han evolucionado. Ahorita estamos enfocados en el amistoso del viernes”, agregó frente a los medios peruanos.

Por otro lado, Zambrano no quiso resaltar las ausencias de Suárez y Cavani, ya que es consciente que Uruguay tiene otros jugadores de nivel.

“Uruguay con bajas o sin bajas siempre ha sido un rival dificil, sobretodo ahora que se encuentra en condición de local, con su gente. Con Uruguay nunca se sabe”, advirtió.

Probar por si las dudas

Finalmente, el ‘Kaiser’ contó un ensayo muy particular que hicieron ayer. “Hemos intentado hacer un partido con 10 hombres para ver si nos acostumbramos, ya que no sabemos jugar así. No es lo ideal, pero se puede dar por una emergencia”, confesó tras el final del entrenamiento.