Perú vs. Uruguay | Carlos Zambrano advierte a los charrúas: “Hemos venido a ganar, no a especular”

La selección de Ricardo Gareca salió a todas las canchas con la idea de competir y obtener victorias importantes. Pasó en Quito, Asunción y otras ciudades. En Montevideo, antes del primer Perú vs. Uruguay, no será la excepción.

Carlos Zambrano reconoció que tienen la misión de vencer a los ‘charrúas’. “Los resultados que obtuvimos en el último tiempo te dan mucha confianza, nosotros podemos lograr muchos más. El ‘profe’ nos ha inculcado de que le podemos ganar a cualquiera y hemos venido a Uruguay para ganar, no para especular”, declaró.

Eso sí, el ‘León’ admitió que el juego contra los ‘celestes’ de hace unos meses fue totalmente diferente. “El partido en la Copa América fue muy complicado, estaba para cualquiera. Ellos tuvieron muchas oportunidades, nosotros tuvimos más el balón, pero los partidos no son iguales”, añadió.

Zambrano aseguró que en Montevideo tendrán un trabajo complejo. “Aquí nos costará muchos más porque están con su gente, nosotros venimos paso a paso, tratando de sacar buenos resultados en el extranjero, ya que antes no lo hacíamos”, agregó.

De otro lado, el defensor reiteró que la selección peruana se ha convertido en su lugar preferido en el mundo por las oportunidades que recibe, ante la poca continuidad que tiene en el Dinamo Kiev, su club.

“No es que pase por un gran momento en mi equipo. Me incorporé al último y estoy esperando una oportunidad, sabiendo que cuando la tenga me quedo sí o sí. La selección me está dando mucha confianza, así que tengo que aprovecharla”, concluyó.