Perú vs. Uruguay: Cinco periodistas uruguayos analizan a la selección peruana previo al amistoso de fecha FIFA

Perú vs. Uruguay | El clima es favorable en Montevideo, la ciudad que cobija a la selección peruana en los últimos días. El duelo -por amistoso FIFA- de mañana no es tomado como una revancha tanto por la prensa como los hinchas charrúas. Sin embargo, los comentarios coinciden en algunos puntos. Todos quieren saber qué tal jugará la Celeste sin Suárez ni Cavani en casa. O si Perú confirmará que es un rival de temer de cara a las Eliminatorias. También, cómo llegan ambas selecciones a esta fecha doble y las alternativas que mostrarán cada uno tanto en Montevideo como en Lima.

Por tal razón, EL BOCÓN se comunicó con cinco periodistas uruguayos y les consultó sobre el presente de su selección en pleno recambio generacional liderado por Óscar Washington Tabárez, y de cómo ven a la Blanquirroja de Ricardo Gareca como rival de nivel a cinco meses de iniciarse las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Estas son fueron sus respuestas.

Nicolás Saúl // Radio Cristal 1470 AM

“A Perú se le ve bien”

La situación actual de la selección uruguaya no pasa por un momento muy bueno en lo futbolístico, justamente, por la eliminación que vivió en la Copa América a manos de Perú. La gente va a acompañar mucho en el partido. Por ahí no se van a agotar las entradas. Van a ver entre 25 mil y 30 mil personas, posiblemente. Sin Suárez y Cavani bajan un poco las expectativas. Hay algunas críticas para el técnico Tabárez, pero nada importante.

Aquí a Perú se le ve muy bien. Realmente, tiene un técnico que a mí, a nivel personal, me encanta mucho. Ricardo Gareca es un técnico que ha hecho mucho en lo largo de su carrera. Se merecía tener un éxito así con una selección nacional como es Perú. Por ahí, tuvo la mala suerte de no ganar la Copa América que era lo que merecía. Se enfrentó ante un gran rival como Brasil. El ‘Tigre’ para mí ha sido el mejor técnico de los últimos años en América y de los mejores del mundo. Ha colocado a Perú en una posición muy buena y que la gente lo tiene que disfrutar. De un momento a otro no se dan resultados, siempre hay un proceso y Gareca lo está cumpliendo.

Guillermo Lorenzotti // Radio Oriental 970 AM

“No es una revancha”

La selección uruguaya llega a esta fecha FIFA diezmado en cuanto a su potencial; sus dos principales figuras, Suárez y Cavani, no estarán a la orden para enfrentar a Perú. Que ellos no estén disminuye el poder ofensivo del equipo de Tabárez, aunque son hombres de probadas condiciones con los cuales no hace falta experimentar.

Perú es una selección que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Desde la asunción de Ricardo Gareca como seleccionador el estilo de juego se modificó visiblemente y, con ello, los resultados. El haber ido al Mundial de Rusia no fue casualidad, tampoco lo fue el buen nivel mostrado en la competencia ni tampoco haber llegado a la final de la Copa America. Todo esto construido sobre una base de jugadores de máximo nivel como Guerrero, Cueva, Yotún entre otros. Más allá del resultado entre Uruguay y Perú en cuartos de final de la Copa América pasada, esto no es una revancha. La agenda de las selecciones de la UEFA genera que los sudamericanos tengan que jugar entre sí y creo que Perú es un rival importante.

Rafael Castillo // Radio Oriental 970 AM

“Perú ha crecido”

Uruguay llega con un plantel muy similar al que encaró los encuentros contra Costa Rica y Estados Unidos, con las bajas confirmadas de Suárez y Cavani, nuevamente. Los dos son los delanteros estrellas de esta selección que tiene jugadores jóvenes que se han ido adaptando y entrando a la conformación de lo que pretende Óscar Washington Tabárez. El ‘Maestro’ busca modificaciones en el sistema de juego que le den más fluidez a la recuperación. Ya no tiene un mediocampo aguerrido. Ahora trabaja con una modalidad con un mediocampo que tenga más tiempo el balón. Es una idea que se va amoldando.

Perú es una selección que ha crecido desde la llegada de Ricardo Gareca. Fue cuestionado cuando Perú estaba comprometido en la tabla de las Eliminatorias. Y apareció esa rebeldía, esa remontada de jugadores que se han puesto el equipo al hombro. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán con todo el esplendor de su potencia física y futbolística. También el crecimiento de jugadores como Yotún, Trauco, Polo, entre otros. Entendieron la idea de juego de Gareca.

Valentín Fletcher // Radio 1010 AM

“Será un gran partido”

La selección de Uruguay llega sin Cavani, sin Suárez y con Godín sentido, pero con un gran momento de jóvenes como Valverde en Real Madrid, Maxi Gómez en Valencia, Rodrigo Bentancur en Juventus, entre muchos otros

En los partidos frente a Perú veo a Uruguay obligado a salir de la dependencia que tiene de Cavani o de Suárez. Un Uruguay que siembra esperanza con los jóvenes. Me imagino a un Uruguay que va a salir a buscar el partido y no va a esperar para jugar a la contra.

Considero positivo que Uruguay se mida ante selecciones que va a enfrentar en las próximas eliminatorias, ya que para eso nos preparamos. Más con una selección como la peruana que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años de la mano de Gareca. Tiene el plus de habernos eliminado en la última Copa América. Sin dudas va a ser un gran partido porque en ambos bandos hay ausencias y jugadores que quieren ganarse un lugar en cada selección. También va a ser bueno ver a 3 uruguayos del otro lado: Costas, Hohberg y Santin. Sin dudas serán 2 grandes partidos.

Juan Pablo Romero // Diario El País

“Perú está bien dirigida”

Teniendo en cuenta lo que sucedió en la Copa América, el antecedente más reciente que tenemos en cuanto a enfrentamientos entre Perú y Uruguay, y el gran presente que viene teniendo desde hace un par de años la selección peruana, evidentemente que estos dos partidos para Uruguay tienen un condimento especial como lo dijo Tabárez en la conferencia de prensa. No se habla de revancha porque nada tiene que ver el partido por cuartos de final de la Copa América, donde Perú avanzó a las semifinales del máximo certamen continental. Es un partido diferente y con un gusto especial para Uruguay, que llega diezmado desde el punto de vista deportivo porque no tiene a sus dos principales goleadores por lesiones. Esperamos ver a otros jóvenes en la escena como son Maxi Gómez y Brian Rodríguez.

Perú es una selección muy bien dirigida. Un grupo que viene trabajando junto hace mucho tiempo con buenas individuales que, sin lugar a dudas, lo convertirán es uno de los mejores animadores de las Eliminatorias. También lo será Uruguay, que afronta un gran recambio.