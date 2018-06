Perú vs. Suecia: El Bocón te lleva a la cancha del estadio Ullevi [VIDEO]

La selección peruana jugará su último partido amistoso de preparación para el Mundial Rusia 2018 ante el combinado de Suecia en Gotemburgo. El Bocón te lleva hasta el mismo campo del estadio Ullevi, lugar donde los dirigidos por el 'Tigre' Ricardo Gareca realizarán su último ensayo en el Perú vs. Suecia, previo al debut contra Dinamarca.

Última prueba en Ullevi

El estadio de Ullevi tiene capacidad para 43 200 espectadores y no es un recinto utilizado para los partidos de la liga sueca, a pesar de ello cuenta con una estructura de primer nivel. La selección peruana deberá superar una dura prueba ante un elenco de Suecia que tiene la tarea de despedirse de su territorio con un triunfo para toda su hinchada.

Incluso Yoshimar Yotún recordó que hace muchos años estuvo en ese mismo campo, pero no en la época que defendía al Malmo sueco, sino cuando era 'calichín' en la Academia Cantolao 'Yo he jugado ahí de chiquito con Deportivo Cantolao en la Gothia Cup, cuando tenía once años. He jugado ahí y he levantado una copa, así que esperemos que ahora podamos ganar', añadió previo al Perú vs. Suecia.

VIDEO: ANDRÉS LINO BANCAS / ITEA