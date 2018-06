André Carrillo protagonizó 'blooper' en el Perú vs. Suecia [VIDEO]

Cada vez que André Carrillo encara genera una ocasión de gol en la selección peruana y en el Perú vs. Suecia no fue la excepción. La 'Culebra' galopó en más de una ocasión hacia el área contraria, pero las jugadas no tenían un final productivo para la bicolor.

Sin embargo, una detalle llamó la atención en el minuto 73 de juego, cuando André Carrillo llegó hasta la última línea de campo contrario en el Perú vs. Suecia y estaba presto a sacar un centro peligroso. No obstante, el atacante peruano resbaló y cometió un 'blooper' que fue captado por las cámaras de televisión.

André Carrillo no pudo conectar con el balón tras superar a un defensor sueco. El atacante de la selección peruana solo se resignó ante la desafortunada jugada

El resbalón de Carrillo

El resbalón de André Carrillo fue producto del césped mojado en el entretiempo del Perú vs. Suecia. La 'Culebra' sufrió las consecuencias de lo sucedido durante el partido.

Suecia regó el campo en el entretiempo