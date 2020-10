Ricardo Gareca decidió permanecer en nuestro país a pesar de los inconvenientes provocados por la pandemia del coronavirus. El entrenador de la selección peruana tuvo la oportunidad de marcharse a Argentina para juntarse con su familia, pero eligió seguir trabajando con todo el comando técnico a la espera de la confirmación sobre las actividades oficiales para este año.

Luego de largos meses y a unas horas del arranque de las Eliminatorias, el técnico de la Blanquirroja expresó sus sentimientos tras un periodo largo sin compartir con los suyos. “Estoy bien. Por su puesto, con algunas cosas como no ver a mi familia desde hace siete meses. El otro día vi a mi hija, pero hace rato que no veo a mi esposa y a mis hijos, solo virtualmente”, comentó este martes en conferencia de prensa desde la Videna.

“Todo es difícil, pero estoy totalmente comprometido, enfocado. Sé que son cosas pasajeras y hay que hacer el esfuerzo. Pero, a la gente decirle que estamos bien todos, con mucha expectativa y confianza”, agregó Gareca sobre lo que ha priorizado en medio de una circunstancia complicada.

De otro lado, el DT de la selección peruana se dirigió a los hinchas incondicionales del conjunto nacional, quienes tendrán que seguir los partidos lejos de un estadio de fútbol. El estratega argentino se comprometió a brindar el mejor de los esfuerzos en los duelos iniciales de Eliminatorias.

“Ojalá puedan apoyarnos, no estarán desde donde siempre nos alentaron. Me gustaría que reflexionen porque esto no ha terminado. Hagan fuerza desde sus hogares, nosotros lo vamos a sentir. Que se queden tranquilos porque dentro del campo lo vamos a dar todo”, concluyó el ‘Tigre’ Gareca.