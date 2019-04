Perú vs. Paraguay: Las cinco claves de la derrota blanquirroja

Cuesta arriba. El partido clave del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 se nos fue de la mano y se llevó consigo los tres puntos que nos metía en la pelea por el boleto a Brasil. La selección peruana cayó por 0-2 contra Paraguay que se encontró dos goles por errores propios y el golpe duró los 90 minutos. Desorden y ansiedad fue lo que se vio en la cancha de San Marcos y aleja a la blanquirroja de un cupo al Mundial de la categoría. Con la soga al cuello se necesita ganar los dos últimos encuentros.

1. Desesperación

Si ante Chile se mostró una actitud de rebeldía y amor propio y por la selección peruana, ante Paraguay la desesperación jugó en contra de la selección. Tras el primer gol guaraní, los nacionales se enfrascaron en reclamos por perder el balón y errores no forzados. La línea defensiva se nubló y no dejó ver con claridad que aún faltaba mucho para el pitazo final. En ataque no hubo una clara que nos meta de lleno en lo que transcurría en la cancha de San Marcos. En el complemento se intentó, pero con la intensión no basta y se perdió dejándonos al borde del abismo.

2. Errores blanquirrojos

A los 8 minutos el primer error del partido costó la apertura del marcado. La pelota le sobró a Duarte y Fernando Preciado venció a Sandi con un soberbio derechazo inclinó la balanza para los guaraníes. Con el 0-1, a la selección peruana le costó sacudirse y poner paños fríos a la situación. En la etapa final un nuevo blooper nacional permitió que Paraguay prácticamente sentencie el compromiso tan solo a los tres minutos de reanudadas las acciones. Disparo de Ovelar y el bote le jugó una mala pasada a Sandi.

3. Cambios errados

Carlos SIlvestri movió su banco de suplentes en el arranque del complemento, pero a diferencia de otros encuentros, anoche no dio resultado. ¿Golpe anímico o mala lectura de partido? Una mezcla de ambos es lo que sintió la selección peruana que no pudo reaccionar luego del segundo tanto. Jeremy Escalante y Carlos Meza tuvieron minutos, pero el juego colectivo no funcionó y las individualidades no alcanzaron.

4. Desorden general

Con la intensión de igualar el marcador y rescatar un punto,la selección peruana adelantó sus líneas, pero no de manera ordenada. Paraguay en los contragolpes tuvo la opción de ampliar el marcador, sin embargo el toque final guaraní falló. Sandi también sacó dos claras cuando su defensa había sido superada por el rival. Los minutos avanzaban y la necesidad de no perderlo apuró a los nacionales que remataban sin dirección. La pelota quemaba en los pies y Paraguay ganaba tiempo y terreno. Los minutos finales fueron el claro ejemplo de la historia de terror que se vive en el fútbol peruano: desorden y sin claridad para llegar al área rival.

5. Ausencias que duelen

Las bajas de Yuriel Celi y Rafael Caipo se hicieron sentir ante Paraguay. Las pocas ocasiones de peligro gestadas por los peruanos sintieron la ausencia del goleador de la selección peruana suspendido por amonestaciones. En la línea defensiva faltó quien cerrara los circuitos guaraníes y se ‘coma’ ese sector. Los reemplazantes hicieron su mayor esfuerzo, pero en un partido clave como el de anoche, la poca continuidad con el grupo pesó. Aún restan dos partidos que serán de vida o muerte. La esperanza aún no se apaga.

MÁS NOTICIAS

¡Suenan fuerte en Camp Nou! Los 20 posibles fichajes del Barcelona para la próxima temporada [FOTOS]

MisterChip se deshizo en elogios hacia Paolo Guerrero tras marcar gol con Internacional