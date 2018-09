Perú vs Holanda: Julio Segura informó el estado de cada jugador a poco de amistoso

A poco del partido amistoso entre Perú vs Holanda, el médico de la selección peruana, Julio Segura, dio el parte médico de algunos jugadores de cara al enfrentamiento a la selección holandesa. Pues en las últimas horas, Luis Advíncula y Raúl Ruidiaz entraron en observación, el primero a un dolor en el muslo y el segundo por un golpe que recibió por parte de Anderson Santamaría.

El 'Rayo' sí estará

"Lucho (Advíncula) vino con una molestia en el muslo que no le permitía entrenar, no hizo nada los primeros días y se le tomó una resonancia, está todo bien felizmente. Ayer y hoy entrenó normal, así que por ese lado está todo correcto", declaró Segura para Plataforma Deportiva.

Ruidiaz tendrá que esperar hasta el final

La 'Pulga' Ruidiaz no culminó el entrenamiento del día martes debido a un golpe que tuvo con el defensa, Anderson Santamaría, sin embargo, el área médica de la bicolor informó que solo se trataría de una inflamación.

"Raúl recibió un golpe en el tobillo, no le molestaba mucho, hoy solo trotó, no hizo nada de fútbol, solo realizó un trabajo diferenciado. Estamos esperando que pase el dolor del golpe, no hay ningún esguince pero la zona esta dolorida, tiene posibilidades de jugar pero veremos como amanece", agregó el médico.

Todo OK, excepto...

Finalmente, Julio Segura, confirmó que el resto del plantel se encuentra en optimas condiciones, solo tienen algunos golpes como es de costumbre. Sin embargo, Pedro Gallese se encuentraba resfriado por el cambio de clima. "Nos hemos adaptado con el clima vamos, hemos venido con anticipación", finalizó.

