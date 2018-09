Horacio Calcaterra debutó con Perú y usó la '14' de Pizarro [VIDEO]

Era uno de los jugadores que más expectativa generaba por verlo en este Perú vs. Holanda. Horacio Calcaterra finalmente sí pudo hacer su debut con la selección peruana y fue el segundo cambio de Ricardo Gareca en el partido.

Sin embargo, algo que sorprendió fue el dorsal que utilizó Horacio Calcaterra. El volante se estrenó con la número 14 que no era utilizada desde la época en la que Claudio Pizarro disputaba minutos con la bicolor. Sin duda alguna, un hecho anecdótico y veremos si es que se queda con dicho dorsal para los próximos encuentros.

Video: Movistar Deportes

Pasando al trámite del partido, el debut de Horacio Calcaterra con la selección peruana no tuvo mayor relevancia. Al volante se le mostró un poco perdido en el campo y no tuvo una función definida, además de no haber podido jugar en su posición natural. Fue uno de los hombres sacrificados tras los diversos cambios que realizó Gareca.

