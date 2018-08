La primera baja de Holanda para el amistoso ante la selección peruana

La selección de Holanda tendría su primera baja para el partido amistoso frente a la selección peruana. Se trata de su portero titular Jasper Cillessen, quien se lesionó entrenando con el Barcelona. Perú vs. Holanda: fecha, hora y canal

Según el conjunto español, el portero tiene un esguince intercostal y, aunque no precisaron el tiempo de recuperación, estaría aproximadamente dos semanas fuera de los campos de juego. El partido Perú vs. Holanda se jugará el 6 de septiembre en Ámsterdam y Jasper Cillessen llegaría sobre la hora, pero el técnico Ronald Koeman no lo arriesgaría.

Entre los convocados

Cabe destacar que Jasper Cillesen aparece en la lista provisional de 34 jugadores seleccionados por Ronaldo Koeman para el amistoso frente a la selección peruana.

LEE ADEMÁS: