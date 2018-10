Ramos sobre Ruidíaz: "Es goleador y anotará ante Estados Unidos"

Raúl Ruidíaz tuvo dos opciones claras para marcar con la selección peruana ante Chile, pero no pudo lograrlo. Pese a que la 'Pulga' no logró hacer un gol, en la interna de la bicolor respaldan al delantero y aseguran que anotará este martes ante Estados Unidos, tal y como lo dice Christian Ramos.

"Nosotros no tenemos que hablar con él. Él es goleador y lo más seguro es que las manda a guardar mañana (ante Estados Unidos). Y si no, será en otro partido. Lo apoyamos siempre", dijo Christian Ramos luego del entrenamiento de la selección peruana.

Gareca les pidió concentración

Christian Ramos reveló, además, que Ricardo Gareca les pidió a todos sus jugadores de la selección peruana estar listos ante Estados Unidos. Y es que el 'Tigre' les comunica el mismo día del partido quiénes serán los titulares para dicho encuentro.

"No he visto muchos cambios, el 'profe' siempre trata de mantener una base, pero hay que estar preparados. A lo mejor hoy estas en el equipo titular y mañana estas sentado en el banco y no puedes poner la cara de nada", contó Christian Ramos, defensor de la selección peruana.

"El que sospecha que es suplente porque hoy le dieron el chaleco, no puede descuidarse porque eso puede cambiar. Siempre hay que estar listo. El profesor nos quiere a todos atentos y concentrados. Yo estoy pensando que voy a jugar pero el entrenador es el que decide", agregó el zaguero de la selección peruana.

