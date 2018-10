Las exigencias de Gareca a sus jugadores para el Perú vs. Estados Unidos

La selección peruana realizó el lunes su penúltimo entrenamiento en Connecticut, y Ricardo Gareca puso el mismo once que le ganó a Chile el viernes pasado.

Durante el trabajo táctico, Ricardo Gareca incidió mucho en las salidas rápidas, siempre con el balón a ras de piso y la atención al momento de marcar, sobre todo de los laterales, pues el conjunto estadounidense utiliza las bandas para hacer daño a sus rivales.

Además, el técnico de la selección peruana puso mucho énfasis en la elaboración en el mediocampo para aprovechar los espacios que deja la defensa norteamericana y buscar a Raúl Ruidíaz, quien se moverá por todo el frente de ataque y pugnará por demostrar que puede ser una alternativa confiable en la ofensiva peruana.

Todos a la orden

El buen nivel por el que pasan todos hace que Ricardo Gareca aguarde hasta último minuto para decidirse. Por eso, a pesar de que ayer paró un equipo, todos tienen que estar preparados para ser titulares y dar lo mejor dentro el campo para el beneficio del colectivo.

"El que sospecha que es suplente porque hoy le dieron el chaleco, no puede descuidarse porque eso puede cambiar. Siempre hay que estar listo. El profesor nos quiere a todos atentos y concentrados. Yo estoy pensando que voy a jugar, pero el entrenador es el que decide", indicó Christian Ramos, quien volvería a portar la cinta de capitán esta noche.

La ‘Sombra’, quien se ha convertido en un referente de la selección peruana y es uno de los más experimentados del plantel, aguarda terminar esta fecha FIFA de la mejor manera.

"La interrogante de si jugarás o no siempre está latente. No he visto muchos cambios, el ‘Profe’ siempre trata de mantener una base, pero hay que estar preparados. A lo mejor, hoy estás en el equipo titular y mañana estás sentado en el banco y no puedes poner la cara de nada", sentenció.

