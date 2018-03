Perú vs. Escocia: el último partido de la bicolor en Lima antes de Rusia 2018

La selección peruana completó este martes su segundo partido amistosos ante Islandia en New Jersey. El saldo de de los dos partidos fue favorable y entusiasma al hincha de cara a Rusia 2018.

Son los fanáticos quienes se preguntan cuando será el próximo partido de la selección peruana. Y para alegría de ellos, los dirigidos por Ricardo Gareca disputarán un duelo amistoso ante Escocia en el estadio Nacional el 29 de mayo previo a su participación en Rusia 2018. La hora aún está por confirmar.

Este partido será el último que afronté la bicolor en territorio peruano antes del inicio de Rusia 2018. Para este compromiso, el 'Tigre' ya tendrá lista la nómina de jugadores que irán al mundial.

"Tengo un porcentaje alto en cuanto a la lista, no es algo definitivo, tengo que seguir evaluando por los imponderables que se pudieran presentar, esperemos que no. Es un grupo bastante sólido el que tenemos, pero eso no impide que tengamos que seguir observando", comentó Ricardo Gareca.