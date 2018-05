Perú vs. Escocia: Si vas al Nacional ten en cuenta estas recomendaciones

Si vas al estadio Nacional para presenciar el choque de despedida de la selección peruana ten en cuenta las siguientes 07 recomendaciones, así podrás disfrutar del Perú vs. Escocia en su plenitud y sin encontrar complicaciones en tu traslado o ingreso.

Ten en cuenta estas 7 recomendaciones

1 Planifica tu tiempo y ruta. Recuerda que el partido empieza a las 8pm, y muchos hinchas de la selección peruana saldrán con anticipación hacia el Estadio Nacional, por lo que es importante planificar la ruta que tomarás y salir con anticipación, pues las avenidas principales podrían saturarse.

2 Cuidado con las ofertas en canales no autorizados. Si no lograste adquirir tu entrada a través de la plataforma autorizada por la FPF, no trates de conseguir entradas por canales online no autorizados, ni confíes en las ofertas de los revendedores online, puesto que podrías arriesgarte a una estafa.

3 Cuida tus objetos personales. Si asistes al Estadio Nacional, evita llevar objetos personales de valor y bolsos grandes. Eso ayudará a que tu ingreso sea mucho más rápido y evitarás sufrir algún posible robo.

4 Identifica las salidas de emergencia. Al ingresar al Estadio Nacional, ubica rápidamente las salidas de emergencia, en caso suceda algún siniestro.

5 Evita usar material pirotécnico. Recuerda que el uso de pirotécnicos pueden poner en peligro tu vida y la de otras personas, evita usarlos.

6 Ante una emergencia, mantén la calma. Si eres testigo o partícipe de un accidente o incidente, recuerda mantener la calma y llamar a las autoridades pertinentes como la PNP (105), y emergencias (119).

7 Adquiere un seguro contra accidentes personales. Recuerda que ante cualquier accidente como lesión en una zona pública, el seguro contra accidentes personales podrá cubrir los gastos de curación, hospitalización, incapacidad temporal o permanente, entre otros.