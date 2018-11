Raúl Ruidíaz y la difícil tarea que deberá cumplir ante Ecuador

Puede ser determinante lo que haga o deje de hacer hoy el delantero Raúl Ruidíaz, titular de la selección peruana frente a Ecuador, en el penúltimo amistoso del 2018.

Además, si le agregamos que tras la sanción a Paolo Guerrero no existe otro hombre fuerte de área en el escaso universo de jugadores aptos para vestir la bicolor, hoy tendría que ser un día de gloria para que Raúl Ruidíaz demuestre lo que siempre hace en Seattle Sounders en la tierra del ‘Tío Sam’: meter goles por doquier.

Contra Chile y Estados Unidos, en los duelos preparatorios FIFA del mes pasado, Ricardo Gareca y compañía le brindaron toda su confianza a Raúl Ruidíaz colocándolo como titular. No anotó goles, pero ello no significó que haya hecho un mal partido. Sin embargo, si hay un puesto en el que el ‘Tigre’ no ha encontrado a un reemplazante seguro, ese es la ofensiva.

Es por eso que Raúl Ruidíaz debe, pese a la mochila pesada, revelar todos sus dotes de ariete -olfato goleador, buena posición, contundencia, etc.- y callar varias bocas que lo critican cada vez que termina un duelo oficial u amistoso y sale del campo sin romper la valla de los rivales.

No se achica

Según amistades cercanas al futbolista, Raúl Ruidíaz, a despecho de todas los comentarios afilados que recibe de diferentes parte, porque no juega o no anota la misma cantidad de goles que con su club, contaron que la ‘Pulga’ lo toma con tranquilidad y risas, pues es consciente de la calidad y el nivel que puede dejar con la Blanquirroja.

La pelota está en tu cancha, ‘Pulga’.

