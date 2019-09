Perú vs Ecuador | Ricardo Gareca los tres cambios que realizará para el primer amistoso FIFA | FOTO

Maneja sus opciones. Ricardo Gareca tendrá que realizar algunas variantes en relación al último once que presentó en la Copa América. Además de las variantes, el ‘Tigre’, tendrá que definir si es que mantiene su esquema o lo modifica ante la ausencia de Paolo Guerrero en el ataque

La primera variante será en la defensa, donde Anderson Santamaría, reemplazará a Carlos Zambrano, quien recién se sumó a los trabajos y no será exigido, pues podría sufrir una lesión muscular. Santamaría, quien viene teniendo continuidad en el Atlas, volverá a tener minutos en la ‘Bicolor’ luego de casi tres meses y hará dupla con Luis Abram.

La defensa la completarán Luis Advíncula y Miguel Trauco. Asimismo, en la volante, Pedro Aquino ingresará en lugar del suspendido Yoshimar Yotún. Al no estar el ‘Depredador’ quien tiene otras características de juego que Raúl Ruidíaz,el ‘Tigre’ estaría pensando poblar la mitad del campo para que el delantero se sienta más acompañado y puede tener más espacios.

En un principio probaría el sistema que más le ha dado resultado: 4-2-3-1, para ver como se desenvuelve la ‘Pulga’. Si es que no le convence, probaría con el 4-4-2, que ha utilizado cada vez que no tuvo a Guerrero. Con este sistema, Cueva, jugaría más adelantado, para que la ‘Pulga’ no quede tan solo y el equipo no abuse de los pelotazos para llegar al arco ecuatoriano.