Perú vs. Ecuador | Ricardo Gareca: "Con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán también nos costó anotar" | VIDEO

Perú vs. Ecuador | La selección peruana cayó 1-0 ante Ecuador en el amistoso de fecha FIFA disputado en el Estadio Red Bull Arena. Una de las deficiencias que volvió a mostrar la selección peruana, fue la falta de generación de jugadas de ataque y por ende poca presencia de cara al gol.

Ricardo Gareca se refirió a la escasez de gol, poniendo como ejemplo a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: "No solo ocurre con Raúl Ruidíaz, también pasó con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el equipo. A veces los rivales se cierran y nos cuesta entrar. Con Colombia nos costó entrar, en la Copa América también sufrimos de eso".

"No es algo que solo le pasa a la selección peruana. Sabemos que tenemos que dar más. Raúl Ruidíaz se movió y no pudimos. No solo fue con él, nadie se pudo ubicar en posición de gol. No hubo claridad".

Ricardo Gareca también reconoció la derrota, sin embargo, dejó en claro que Ecuador no fue superior en el encuentro, no obstante, admitió la efectividad y sistema defensivo que tuvieron.

