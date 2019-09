Perú vs. Ecuador | Ricardo Gareca atento al rendimiento de Kevin Quevedo y Gabriel Costa

Los quiere ver. Además del triunfo, Ricardo Gareca buscará observar a los jugadores que regresan a la selección peruana luego de una prolongada ausencia, como Pedro Aquino, Carlos Ascues, Marcos López y Yordy Reyna. Asimismo, para ver cómo se adaptan al grupo Kevin Quevedo y Gabriel Costa, quienes cumplen su primera convocatoria en la selección peruana y que tendrán minutos para demostrar lo que vienen realizando en sus equipos, y así puedan seguir siendo considerados.

“Estos partidos son lindas posibilidades para ver a Kevin Quevedo y Gabriel Costa, que se integraron al grupo. Estamos ilusionados por lo que puedan mostrar, pero los vamos a llevar con calma”, señaló el estratega argentino, quien no quedó entre los finalistas a mejor entrenador del premio The Best de la FIFA.

Con responsabilidad

Ante Ecuador, el Ricardo Gareca enfrentará su amistoso número 24 con la selección peruana y aguarda terminarlo con una sonrisa, pues en el último partido de estas características, la bicolor cayó ante Colombia por 3-0.

“Siempre es bueno ganar, enfrentaremos a selecciones importantes y por eso tomamos estos partidos con mucha responsabilidad y seriedad. Vamos a ver cómo van llegando los muchachos y esperamos que tengan buenas actuaciones ante dos rivales con mucha jerarquía. Estos duelos son difíciles, son partidos de selección”, indicó el seleccionador argentino, mientras recibía el cariño de la gente, que desea que la Blanquirroja siga consiguiendo resultados importantes.

Empieza a probar

A partir de hoy, Ricardo Gareca empezará a probar el que será su once para enfrentar a Ecuador, el cual podría tener algunas modificaciones, pues hay jugadores que no han tenido actividad desde que terminó la Copa América. Además, desea probar algunas variantes que utilizará en los próximos amistosos que sostendrá la selección peruana ante Uruguay en octubre y ante Chile y Colombia en noviembre. Manos a la obra