Perú vs. Ecuador: Sandi y su monumental atajada en el hexagonal final | VIDEO

Sus manos benditas aparecieron para salvar a la bicolor. Massimo Sandi se lució en el Perú vs. Ecuador al ganarle en el mano a mano al atacante Edwin Valencia en el partido válido por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El portero nacional mostró todos sus argumentos en una sola jugada.

Monumental atajada

Perú entró en un bache terrible antes de los 11 minutos del partido. Primero con un gol errado por Hansel Delgado debajo del arco y luego con la gran intervención de Massimo Sandi que permitió que el marcador siga igualado en el estadio de San Marcos.

Una buena acción colectiva de Ecuador le permitió a Edwin Valencia entrar al área de Perú por el sector derecho, por donde le ganó la espalda a Mathías Llontop y quedó cara a cara contra el portero Massimo Sandi que le ganó en el mano a mano. El ecuatoriano sacó un furibundo remate cruzado de derecha que obligó al portero peruano a reaccionar de gran forma y desviar con una mano el destino del balón que parecía se metía.

Perú vs. Ecuador llegaron a esta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 obligados a ganar para seguir con vida en la lucha por clasificar al Mundial de la categoría y no estar dependiendo de otros resultados en la última jornada.

