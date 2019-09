Perú vs. Ecuador: Las cinco claves de la derrota de la 'bicolor' en la fecha FIFA

La selección peruana cayó ante Ecuador mostrando un flojo nivel al momento de atacar. A pesar de que tuvo el balón en casi todo el partido, fue incapaz de vulnerar a la ferrea defensa ecuatoriana. Ricardo Gareca tendrá que analizar este partido para replantear y buscar otras variantes en ataque, para poder hacerle daño a una selección brasileña con más recorrido.

1. Posesión sin gol

La selección peruana fue dueña absoluta del balón, pero no pudo traducir esta superioridad al momento de atacar. De mitad de cancha hacia adelante, la ‘Bicolor’, tuvo rapidez para recuperar el balón, para distribuirlo con claridad, pero cuando tuvo que pasar al ataque fueron escasas y se estrellaron con el muro ecuatoriano que no tuvo reparos en despejar cuanta pelota le llegaba. Con Cueva impreciso e inconexo con los demás volantes y con Flores y Costa, primero, y Carrillo después, sin la explosión necesaria, fue poco lo que pudo realizar el equipo del ‘Tigre’ en ataque.

2. La forma equivocada

La selección peruana volvió elegir las llegadas por las bandas para llegar al arco rival, pero sin Paolo Guerrero, como referente de ataque, fue complicado hacer daño, pues Raúl Ruidíaz, tiene otras características y perdía fácilmente con los corpulentos defensas ecuatorianos. La ‘Blanquirroja’ tampoco mostró la velocidad acostumbrada al momento de realizar transiciones en ataque , mostrándose previsible y lenta. Al no aparecer los espacios, la frustración apareció y las ocasiones de gol desaparecieron durante el partido.

3. Abusó del pelotazo

Durante varios pasajes del partido se vio a una selección peruana que no mostraba la tranquilidad y sapiencia para salir jugando desde abajo. Por el contrario entró en el juego de Ecuador, dividiendo la pelota sin sentido, aún sabiendo que en el ataque no tenía gente alta que pudiera luchar por arriba. Perú no tuvo calma en algunos momentos y los errores fueron apareciendo.

4. Cambios sin resultados

Las variantes que practicó, Ricardo Gareca, no tuvieron ningún resultado. Ni Yordy Reyna, ni André Carrillo y menos Kevin Quevedo, pudieron cambiarle la cara a la selección peruana. En defensa tampoco hubo diferencia, pues el ingreso de Carlos Zambrano, que suplió a Anderson Santamaría que se mostró un tanto nervioso, creó desconcierto y por su lado, Ecuador marcó el gol del triunfo. Como pocas veces, el ‘Tigre’, no supo leer el partido y cambiar el rumbo del mismo, con cambios que sumaron al mal juego que mostró su equipo durante el primero de los duelos, que sostendrá en Estados Unidos.

5. No marcaron diferencia

La inclusión de los nombres que se sumaron a la selección pasó desapercibida durante el partido. Gabriel Costa dejó buenas sensaciones, presionó la salida, se mostró para entrar en juego, intentó realizar combinaciones con sus compañeros de la volante, pero no le alcanzó para redondear una buena actuación, en su primer partido en la ‘Bicolor’ y fue reemplazado. Por el lado de Kevin Quevedo, el joven extremo aliancista tuvo 15’ en los que no pudo mostrar su juego. Intentó algunas cosas, pero no fue suficiente para destacar.