Perú vs. Ecuador: Las cinco claves de la derrota blanquirroja

La noche que ‘pintó’ para una fiesta nacional, terminó con una amarga sensación. El Perú vs. Ecuador no terminó como se esperaba y se cayó por 0-2 en un partido donde los errores se pagan caro.

Un primer tiempo con dominio de la selección peruana, pero sin lo que hace falta para ganar un partido: gol. El colectivo peruano falló mucho en el tránsito de la pelota en el medio campo, cedió terrero a los norteños que no perdonaron y golpearon dos veces. Un mal día para perder y revelar los errores habituales y la poca creación de jugadas.

Por: Adriana Barrantes

1. Errores en defensa

El quinto partido post mundial volvió a dejar la misma conclusión: los errores en salida son nuestro punto débil. En el primer tiempo la selección de Ecuador no asomó, nos respetó y la selección peruana perdonó cerca al arco de Domínguez.

Para el primero, Luis Advíncula pierde la marca de Antonio Valencia y fuerza la salida de Pedro Gallese, que nada pudo hacer para evitar el gol. El segundo, Pedro Aquino no llega a cerrar a Enner Valencia que se ‘despachó’ y silenció el Nacional. Las desatenciones en la selección peruana es un tema pendiente para Ricardo Gareca.

2. Falta de peso ofensivo

La dupla Ruidíaz - Farfán no se halló en una cancha que conocen a la perfección. La ‘Pulga’ solo tuvo una clara que convirtió, pero fue anulado por posición adelantada. La ‘Foquita’ jugando de ‘10’ no se sintió cómodo y buscó las bandas para llegar al arco rival, pero no estuvo fino. Ninguno recibió una pelota limpia que le permita llegar con peligro donde Domínguez. La falta de peso ofensivo desde el medio campo se sintió y los ‘pelotazos’ no dieron resultado. Farfán y Ruidíaz no fueron la dupla explosiva que necesitó Perú.

3. Mal replanteo

Los cambios no le funcionaron Ricardo Gareca y la selección peruana se desordenó en la etapa final. Benavente, de falso ‘9’, buscó hacerse el espacio, pero estuvo bien marcado. ‘Canchita’ no generó las jugadas de peligro que le hizo falta a la bicolor y el medio campo quedó sin ideas. Aquino falló en el segundo gol por su pasiva marca a Valencia. Reyna intentó como delantero, pero la desconcentración desde el campo peruano le impidió recibir con comodidad. Un replanteo que lejos de ser una solución fue una reafirmación de los errores.

4. Falta de juego colectivo

Si en partidos anteriores la selección peruana mostró un juego colectivo interesante, ante los norteños perdió la brújula y careció de ideas. La falta de profundidad en las jugadas evitó que el pase final se de y el arquero rival se sienta presionado. La poca claridad e imposición en los pases dio chance para que el ‘Tri’ tenga salidas y juegue con libertad. El cortocircuito en el medio campo no permitió que la selección peruana hile sus jugadas y repliegue al rival que lo esperó y no forzó los errores, llegaron solos por parte de los nacionales.

5. Banda floja

La banda derecha de la selección peruana fue una ‘puerta abierta’ para los ecuatorianos que llegaron por esa zona con facilidad al arco blanquirrojo. Luis Advíncula tuvo una noche irregular y Antonio Valencia le ganó el mano a mano en reiteradas ocasiones. Erró en el primero gol por dejarse caer y esperar que se detenga la jugada, forzando a Pedro Gallese a salir y la defensa intentar corregir el error. Carrillo pasó desapercibido y no fue protagonista como en duelos anteriores. ‘Canchita’ se recostó por esa zona, pero tampoco se corrigió los errores.

