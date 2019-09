Perú vs. Ecuador: Internacional le agradece a la FPF por permiso a Paolo Guerrero y le manda este 'regalo'

Perú vs. Ecuador ONLINE | Paolo Guerrero logró lo que tanto quiso. El delantero de Internacional de Porto Alegre anotó dos golazos con el cuadro 'Colorado' y clasificó a la final de la Copa de Brasil, pedido que hizo el delantero de la selección peruana a Ricardo Gareca valió en todo sentido y ahora desde la directiva del Internacional agradecen el 'permiso' concedido.

Pues así lo manifestó el director deportivo de Internacional, Rodrigo Caetano, quien indicó que cuando la selección peruana requiera algo de ellos, se lo darán: "Cuando Perú necesite algo de nosotros, se lo daremos. El profesor Oblitas y Gareca comprendieron el apoyo que le dio Inter a Paolo en un momento difícil", declaró en RPP Noticias.

Asimismo, Caetano reveló que en Internacional no le pidieron a Paolo Guerrero que llame a Ricardo Gareca para pedir su no convocatoria, sino que nació del propio jugador. "Él pasó por un momento difícil en su vida, Inter le abrió las puertas y la Copa de Brasil no solo es importante en el aspecto de fútbol, sino financiero", finalizó.

Más noticias en otros medios:

Georgina Rodríguez enciende Instagram con ropa interior: ¡Esto no le gusta a Cristiano Ronaldo! | FOTO

'Tongo' necesita trasplante de riñón y pide que "no lo dejen morir" | VIDEO